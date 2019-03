Eichmann-Jäger Rafi Eitan mit 92 Jahren gestorben

Er habe sich in zahlreichen Fällen um die Sicherheit des Landes verdient gemacht. „Wir betrauern sein Ableben“, hieß es in einer Erklärung des Ministerpräsidenten. Eitan wurde in den 1950er-Jahren Spion des Auslandsgeheimdienstes Mossad und stieg dort zum Chef der Kommandoaktionen auf. 1960 befehligte er den berühmten Einsatz, der zur Festnahme von Eichmann in Buenos Aires führte.