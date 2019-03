NATO-Stützpunkt für US-Militärausrüstung in Polen

NATO baut Militär-Kapazität an Ostflanke aus

Seit dem Ukraine-Konflikt und der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland vor fünf Jahren hat die NATO ihre militärischen Kapazitäten an ihrer Ostflanke erheblich ausgebaut. 2017 stationierte sie in den drei baltischen Staaten sowie Polen rund 4000 Soldaten. Deutschland übernahm die Führungsrolle über ein Bataillon in Litauen, Großbritannien in Estland, Kanada in Lettland und die USA in Polen.