Künstler zeigt Aufnahmen aus Weltall in Echtzeit

Eigentlich ist die Außenansicht auf die Erde nur Astronauten vorbehalten - in New York kann man den Blick auf den Blauen Planeten nun aber auch in einer Seitenstraße genießen. Auf einer runden, sechs Meter hohen LED-Wand zeigt Künstler Sebastian Errazuriz dort Satellitenaufnahmen der Erde in Echtzeit.