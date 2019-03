Kneissl in Japan: „Zögerlichkeit zu China ist da“

Besuch im Friedenspark

Während ihrer Japan-Reise traf die Außenministerin unter anderem auch Parlamentsabgeordnete und Vertreter der Zivilgesellschaft. Außerdem nahm sie an einem Bankett von Premier Shinzo Abe teil, besuchte gemeinsam mit dem Bürgermeister von Nagasaki, Tomihisa Taue, den Friedenspark und das Friedensdenkmal für die Opfer des US-Atombombenabwurfs vom 9. August 1945 in Nagasaki und hielt in Kyoto einen Vortrag zu Energiefragen. Eine Großnichte von Kaiser Akihito, der am 30. April abdanken wird und ihn an seinen Sohn Naruhito übergibt, lud Kneissl anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums zu einem Besuch in Österreich ein. Die Habsburger-Monarchie unter Kaiser Franz Joseph I. und das Kaiserreich Japan unter dem Tenno Mutsuhito hatten 1869 einen ersten Handels- und Freundschaftsvertrag geschlossen. Im Jubiläumsjahr finden mehrere kulturelle Events in beiden Ländern statt.