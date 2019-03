„Vizekanzler ist nichts, was mich interessiert“

„Muss sich entscheiden, was man will“

Als Chef von 30.000 Polizisten und als Verantwortlicher für die Sicherheit der Österreicher braucht Kickl auch einen langen Atem. Zur Terrorbekämpfung ließ er anlässlich des Attentates von Christchurch die Zuhörer wissen: „Für mich heißt dieser Terroranschlag nur, dass wir alle Möglichkeiten nützen müssen, in alle Richtungen wachsam zu sein. Und ich verstehe dann manches nicht, was die Opposition eigentlich will, wenn man auf der einen Seite sagt, es darf keine zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen geben. Etwa wenn ich WhatsApp-Kommunikation bei bestimmten Leuten - und Terrorverdächtige gehören dazu - überwachen will, dann ruft man den staatlichen Notstand aus. Und gleichzeitig, wenn dann so etwas auftritt, sagt man, wir müssen alle überwachen. Da muss man sich entscheiden, was man will.“