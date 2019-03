Kobayashi verpasst Skiflug-Weltrekord hauchdünn

Bei den Österreichern, allen voran Stefan Kraft, war am Saisonende die Luft draußen. Kein Springer kam in die Top 15. Stefan Kraft war als 17. unmittelbar vor Michael Hayböck bester ÖSV-Springer. Daniel Huber (21.), Philipp Aschenwald (23.) und Manuel Fettner (30.) holten ebenfalls noch Punkte. Letzterer überlegt in den nächsten Wochen, ob er seine Karriere fortsetzt.