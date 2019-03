Vanek-Klub Detroit überrascht mit Sieg in Vegas

Thomas Vanek und seine Detroit Red Wings haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei Vorjahresfinalist Vegas Golden Knights überrascht. Detroit ist zwar bereits aus dem Play-off-Rennen, hat aber drei seiner vergangenen vier Spiele gewonnen. Vanek blieb in Las Vegas ohne Scorerpunkt.