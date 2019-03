Alexander Zverev verliert gegen Fast-„Pensionist“

Dafür befindet sich die vor einem Jahr in Indian Wells groß herausgekommene Naomi Osaka, die danach die Titel bei den US und den Australian Open gewonnen hat, in einer kleinen Krise. Nach ihrem Viertrunden-Aus in Indian Wells scheiterte sie auch in Miami vorzeitig schon in Runde drei. Die Japanerin könnte je nach Abschneiden der Konkurrentinnen nach Miami ihre Nummer-1-Position verlieren. „Ich würde sagen, ich war unreif heute und habe zu viel nachgedacht“, war Osaka nach dem 6:4, 6:7(4), 3:6 gegen Hsieh Su-wei aus Taipeh selbstkritisch. Zudem ist eine besondere Serie Osakas gerissen: 63 Matches in Folge hatte sie gewonnen, nachdem sie den ersten Satz eines Spiels für sich entschieden hatte. „Das ist deprimierend. Ich kenne den Rekord und habe sofort nach der Niederlage daran gedacht.“