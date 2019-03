Eine Million bei Demo gegen Brexit in London

In London sind am Samstag mehr als eine Million Menschen für ein zweites Brexit-Referendum auf die Straße gegangen. Gegner des Austritts Großbritanniens aus der EU versammelten sich am Hyde Park und zogen in einem riesigen Protestzug durch das Regierungsviertel in Westminster zum Parlament. Indes werden Forderungen nach einem Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May immer lauter. Englischen Medien zufolge verliert sie sogar den Rückhalt in den eigenen Reihen, auch von einem Putsch ist die Rede.