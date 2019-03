Comic-Künstler Andreas Martens in Wien

Andreas, Ihr Zeichenstil ist ein Erkennungsmerkmal, das man nur sehr selten so stark sieht. Könnten Sie uns etwas von Ihren Einflüssen und Vorbildern erzählen? Gerade auch Ihre länderübergreifende Karriere hat da sicher Ihren Anteil gehabt.

Chronologisch: Franquin, Hermann, Moebius, Bernie Wrightson, Neal Adams, Joe Kubert, Gil Kane, Alberto Breccia. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind die Wichtigsten. Meine Idole bleiben aber Franquin und Breccia. Und natürlich, auf dem Papier bin ich ein Deutscher, der in Frankreich lebt. Aber ich fühle mich in Europa zu Hause, und im Grunde ist es unwichtig woher man kommt, solange man am richtigen Platz anlangt. Das zeigt sich natürlich an meiner Karriere und an meinen Vorbildern.



Gerade heutzutage geht es nicht nur politisch oft um das Thema Grenzen. Die internationale Comic-Kultur, die immer bunter und vernetzter wird, steht dazu im starken Kontrast. Sie haben damals Ihre Comickarriere in Frankreich begonnen, war da noch zu wenig von diesem bunten Haufen, den wir jetzt bei den Comic-Kreativen sehen?

Ich begann meine „Karriere“ in Belgien und Frankreich, weil ich da so reingerutscht bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder nach Deutschland zurückgekommen. Wenn man will, kann man überall etwas anfangen. Der Beweis: Die von Ihnen angesprochene heutige, noch etwas schüchterne Szene, die ich aber durchaus interessant finde (jedenfalls das, was ich bisher davon gesehen habe).



Ich denke, das Internet hat den internationalen Verbindungen zwischen Künstlern, Lesern und Verlagen viel geholfen. Als ich vor vierzig Jahren in meinem Beruf angefangen habe, waren die meisten Autoren noch auf ihr eigenes Land konzentriert. Genau wie auch die Verlage. Das habe ich an der überraschten französisch-belgischen Reaktion auf meine ersten, sehr von amerikanischen Comics beeinflussten Geschichten gesehen.