Videos zeigen Horror-Szenen an Bord des Schiffs

Mit 1373 Menschen an Bord war das Kreuzfahrtschiff Viking Sky am Samstagnachmittag wegen eines Motorschadens vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Inzwischen konnten Hunderte Passagiere in Sicherheit gebracht werden - das Schiff wurde von zwei Schleppern in einen Hafen gezogen werden. Videos aus dem Inneren des Ozeanriesen (siehe oben und in den Tweets unten) zeigen, welch hoher Seegang bei dem gefährlichen Einsatz herrschte.