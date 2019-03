Tickets für die Vienna Comix zu gewinnen

Im Gespräch mit City4U fragten wir Martin Erasmus, woran er merkte, dass dieses Projekt Zukunft hätte. Er überlegte kurz und sagte dann: „Zuerst habe ich es am eigenen Bedürfnis andere Comic+ Figuren-SammlerInnen zu treffen gemerkt. Dann bei der ersten Vienna COMIX, daran, dass es allen Anwesenden genau so ging. Und über die Jahre, durch die Fan-Gruppen, ZeichnerInnen, SammlerInnen und Projekte die zur Vienna COMIX kommen, dass es einfach einen Treffpunkt für die Comic-Szene braucht. Und dann, sind wir einfach geblieben und größer geworden. Es war eine Entwicklung voller Hoffnung.“ Darauf angesprochen, wie man über 25 Jahre lang die Motivation aufrecht erhält so eine Mammutmesse zu managen, beginnen die Augen fast etwas zu leuchten: „Wenn die Veranstaltung beginnt, dann fühlt es sich an, wie am Beginn einer Theatervorstellung: der Vorhang geht auf und man betet, dass es gut an kommt! Wenn ich Zeit dafür finde, stelle ich mich zu den ZeichnerInnen und schau ihnen einfach beim Zeichnen zu, ein magischer Moment. Die Motivation ergibt sich aus all den Dingen die gelingen und erst recht aus den Ideen, die nicht klappen, oder die noch im Kopf schlummern. Denn die gehören positiv umgesetzt!“