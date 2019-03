Mit 150 km/h und ohne Licht durch Villach gerast

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Erst in einer Sackgasse war für den 20-Jährigen Schluss mit lustig. Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der Villacher nicht einmal einen Führerschein besitzt. Auch das stand nicht in seinem Besitz. Zudem ergab der Alkotest eine leichte Alkoholisierung. „Der Pkw wurde widerrechtlich vom Sohn der Zulassungsbesitzerin weitergegeben“, so die Polizei. Der Mann wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und wegen zahlreicher Verkehrsdelikte angezeigt.