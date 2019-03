24:19! Graz gewinnt überraschend bei Bregenz

Ferlach schießt Linz in die Relegation

An dem haben aus der Qualifikationsrunde die Fivers Margareten und Schwaz ihre Tickets schon fix, am Samstag sicherten sich die Wiener mit einem 29:22 in Tirol Rang eins in dieser Fünfer-Liga. Ferlach gewann daheim mit einem 33:29 vor den Augen von Eisschnelllauf-Weltmeisterin Vanessa Herzog auch das vierte Saison-Duell mit Linz, womit die Kärntner gute Chancen auf den letzten Viertelfinalplatz haben. Die Linzer müssen hingegen fix in die Relegation gegen den Abstieg.