Holzarbeiten: Mann stürzte 20 Meter in die Tiefe

Doch dann der Schrecken. „Der Ältere gab seinem Bekannten das Zeichen den Stamm mit der Seilwinde in Richtung Lagerplatz zu ziehen“, schildert ein Polizist. Doch das Stahlseil zog dieses Mal nicht an. Ihm kam das merkwürdig vor und er hielt Nachschau. Plötzlich bemerkte der 35-Jährige, dass der 26-Jährige über eine Böschung gerutscht war und 20 Meter tief in einen Bach stürzte. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt.