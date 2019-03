Nach Gold-Premiere „Flucht“ nach Italien

Roland Leitinger feierte am Samstag seinen ersten Ski-Staatsmeistertitel, gewann in Saalbach-Hinterglemm zeitgleich den RTL mit Johannes Strolz. Doch das Duo wurde in der Tageswertung vom Belgier Sam Maes, der in Zell am See lebt, um drei Hundertstel besiegt. Am Sonntag will Leitinger in Cortina den Spieß umdrehen: Da peilt der Salzburger bei den italienischen Meisterschaften den Sieg an.