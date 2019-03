Austria düpiert Zenit! 3:0 bei Russland-Leader

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat am Samstag in einem Testspiel beim russischen Tabellenführer Zenit St. Petersburg einen achtbaren 3:0 (1:0)-Sieg gefeiert. Unter geschlossenem Dach und laut Klub-Angaben vor mehr als 35.000 Zuschauern trafen für die ersatzgeschwächt mit nur 15 fitten Spielern angereisten Wiener Florian Klein per Freistoß (34.), Uros Matic (49.) und Ewandro (87.). Tore hier im Video.