Sensationeller Leitner hinter Rekord-Bö Vierter!

Biathlet Felix Leitner hat seine gute Ausgangslage in der Verfolgung beim Weltcup-Finale in Oslo genutzt und ist an seinem ersten Karriere-Podest nur hauchdünn vorbei geschrammt. Der von Position zehn gestartete 22-jährige Tiroler wurde am Samstag über 12,5 km hinter den Brüdern Johannes Thingnes und Tarjei Bö aus Norwegen und dem Deutschen Arnd Peiffer sensationell Vierter.