Polizei fasste Moped-Rowdy

Als die beiden Lenker das Blaulicht in ihren Rückspiegeln sahen, gaben sie Vollgas und rasten kurz vor der Kreuzung mit der Moosstraße in verschiedene Richtungen davon. Die Beamten blieben an dem Moped dran, das ohne Licht und Taferl unterwegs war. Der Lenker „setzte durch äußerst riskante Fahrweise und überhöhte Geschwindigkeit seine Flucht fort“, heißt es im Polizeibericht dazu.