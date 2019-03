Absurder Schiri-Pfiff beschert Bulgarien Ausgleich

Die Montenegriner trauten ihren Ohren nicht. Denn der Pfiff, der ertönte tatsächlich. Der französische Schiedsrichter Ruddy Buquet wurde in der 81. Minute zum Hauptdarsteller in der Begegnung zwischen Bulgarien und Montenegro. Da sah er ein Foul von Jovovic gegen Kostow und zeigte dem Verteidiger die gelbe Karte. Absurd wurde es, als er Elfmeter gab, weil er das Foul innerhalb des Sechszehners zu sehen glaubte. Nedelev nahm das Geschenk dankend an, und schoss zum 1:1 Endstand ein.