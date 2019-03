U17 wahrt mit 0:0 in Türkei EM-Quali-Chancen!

„Das war heute deutlich schlechter als gegen Rumänien“, erklärte der ehemalige Teamspieler. Sein Fazit vor dem abschließenden Dienstag-Spiel gegen die favorisierten Italiener, die am Samstag Rumänien 3:0 schlugen: „Gegen Italien muss eine deutliche Steigerung her.“ In der Tabelle liegt Italien (6) vor Österreich (4), der Türkei (1) und Rumänien (0). Die acht Poolsieger und sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die EM-Endrunde von 3. bis 19. Mai in Irland.