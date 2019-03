OMV will in den Emiraten die Wüste „säubern“

Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht von einer „visionären“ Entscheidung, die nicht nur wirtschaftliches Potenzial sei, sondern „auch noch nachhaltig und gut für die Umwelt ist“. OMV-Chef Rainer Seele gibt den Dank zurück und bezeichnet den Regierungschef, mit dem er gemeinsam auf Staatsbesuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten weilt, als „Türöffner“. Der Grund für so viele verstreute Rosen: zwei zwischen dem österreichischen Mineralölkonzern und der Abu Dhabi National Oil Company unterzeichnete Absichtserklärungen zu gemeinsamen Projekten. Neben einer intensiveren Kooperation im Bereich der petrochemischen Industrie geht es um das von der OMV patentierte Verfahren, Altkunststoffe wieder in Rohöl zurückzuverwandeln und damit Plastikmüll zu beseitigen.