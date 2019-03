Pkw-Einbruchsdiebstähle: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter in Schwaz und Stans insgesamt 5 PKW durch Einschlagen von Scheiben aufgebrochen. In der Folge haben die Unbekannten fachmännisch KFZ-Bestandteile (Lenkräder, Radios, Navigationsgeräte samt Bedienerteil, Scheinwerfer, Airbags etc.) ausgebaut und entwendet.