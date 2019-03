Kreuzfahrtschiff mit 1300 Personen in Seenot

Bergung der Passagiere läuft langsam

Der Küstenwache gelang es schließlich, einen Motor zum Laufen zu bringen. Das Schiff ankerte zwei Meilen von Land entfernt, so ein Sprecher. Der Einsatz fand bei Windgeschwindigkeiten von 38 Knoten statt, was etwa 70 km/h entspricht. Die Lage beruhigte sich aber mit der Stabilisierung des Schiffes etwa zwei Kilometer vor der Küste und unter Ankerung. „Wir haben bisher rund 50 Passagiere per Hubschrauber an Land gebracht. Mit Booten geht das nicht, weil die Wellen sechs bis acht Meter hoch sind“, sagte eine Rettungsdienst-Sprecherin.