NÖ: Polizistenmutter (75) tot in Wohnung gefunden

Besonders im Fokus steht Niederösterreich. Mit der am Samstag tot aufgefundenen Pensionistin passierten bereits sechs Bluttaten an Frauen in diesem Bundesland. Die Serie hatte am 8. Jänner begonnen, als eine 40-Jährige in Amstetten erstochen worden war. Einen Tag darauf wurde eine 50-Jährige im Bezirk Wiener Neustadt-Land durch einen Messerangriff getötet. Am 13. Jänner wurde in einem Park in Wiener Neustadt eine leblose 16-Jährige gefunden, ihr Tod trat laut Obduktion durch Ersticken ein.