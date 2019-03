SPÖ hofft bei Stichwahl in Salzburg auf Wahlwunder

Rote Funktionäre riefen noch 1000 Wähler an

Auinger eilte am Samstag vom Grünmarkt in die Taxhamer Schwimmhalle, wo er Kindern Urkunden überreichte, weiter zum Europark und klinkte sich dann in die Telefonaktion ein. „Wir rufen 1000 Leute an.“ Die Stimmung am Tag vor der Entscheidung? „Es wäre falsch, wenn ich sagen würde, ich bin entspannt.“