Keine ruhige Minute in Hallein

Eine ähnliche Ausgangslage wie in Oberndorf gibt es in Zell am See - nur mit umgekehrten Vorzeichen. Hier liegt ÖVP-Bürgermeister Peter Padourek vor Andreas Wimmreuter (SPÖ).

Ebenfalls um einen solchen Abstand geht es in Bad Hofgastein. Hier lautet das Duell Markus Viehhauser (ÖVP) gegen Johann Freiberger (SPÖ). Beide sind neue Kandidaten.