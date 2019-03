„Wir beginnen fünf Minuten vor 12 mit dem Streik“

„Streikendes Klassenzimmer“

Ida Berschl (18) von „Fridays For Future“ bleibt gelassen: „Wir beginnen unsere Streiks künftig um fünf Minuten vor 12 Uhr!“ Die Uhrzeit ist bewusst symbolträchtig. „Wenn jemand zuerst in die Schule geht und erst um 13 Uhr kommt, ist es auch ok“, meint sie noch. Der Hauptplatz ist seit der jüngsten Demo ein „streikendes Klassenzimmer“, jeden Freitag sollen nun Klimaexperten vor der sitzenden Menge sprechen: „Picknickdecke und Tee mitbringen!“, so Berschl. Mittlerweile formieren sich in Österreich sowohl Wissenschaftler zu „Scientists For Future“ und Eltern zu „Parents For Future“.