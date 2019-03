Airbnb: Regierung legt härtere Gangart ein

Wie hoch der Ausfall an Steuern, Abgaben und auch Ortstaxen ist, kann niemand so genau sagen, da die Vermieter nicht registriert sein müssen und daher auch nicht feststeht, wie viele es tatsächlich sind. Daher gibt es in diesem gesamten Bereich nur Schätzungen. Demnach übernachten pro Jahr rund 770.000 Gäste aus mehr als 180 Ländern über die Vermietung von Zimmern über Airbnb in Österreich. Der Entgang für den Fiskus dürfte im zweistelligen Millionenbetrag liegen.