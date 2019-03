Weniger Lohn für Flüchtlinge: Kanzler stützt Kickl

Wie „Krone“-Leser bereits seit Samstagfrüh wissen, geht die Verordnung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag in Begutachtung. Der Entwurf sieht vor, dass Asylwerber für die sogenannten Remunerantentätigkeiten (Reinigung, Küchenbetrieb, Transporte, Instandhaltung, Landschaftspflege etc.) 1,50 Euro pro Stunde erhalten - und zwar „keinesfalls mehr und österreichweit einheitlich“, wie Kickl bestimmend ankündigte.