Ein Dirndl verdreht die Köpfe aller Männer

Eigentlich ist der Hofwirt in Schleedorf für seine hervorragenden Steaks bekannt. Am Samstag spielte das Fleisch aber eine Nebenrolle. Denn im Obergeschoß des Gasthauses wühlten sich Trachtenliebhaber durch 1000 Teile. Festtagstracht, Flachgauer Sonntagstracht, oder Waschdirndl: Es wurde gezupft, gebunden und vor den Spiegeln posiert, was das Zeug hielt. „Einfache Baumwolldirndl werden auch gern auf Mini abgeschnitten“, sagte eine der Helferinnen, die im Vorjahr eine Hirschlederhose um 1000 Euro verkauft hat. Gebraucht versteht sich.