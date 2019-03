20.000-Lkw-Marke ist auf der „West“ gefallen

„Der LKW-Verkehr auf Österreichs Autobahnen hat in den vergangenen fünf Jahren rund doppelt so stark zugenommen wie das Wirtschaftswachstum“, so VCÖ-Experte Markus Gansterer. Österreichweit tuckern die meisten „Brummifahrer“ auf oberösterreichischen Autobahnen. Tatsächlich ist das Aufkommen von Kraftfahrzeugen über 3,5 Tonnen in letzter Zeit massiv gestiegen – siehe Grafik. Auf der A…1 bei Haid waren im Vorjahr erstmals bereits mehr als 20.000 Schwerfahrzeuge pro Werktag unterwegs. Das sind um 13,9 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Zusätzlich sind auf diesem Autobahnabschnitt täglich 97.340 Pkw oder Klein-Transporter unterwegs. 2018 wurden in Summe bei Haid und Traun mehr als fünf Millionen Schwerfahrzeuge gezählt – das entspricht jedem sechsten Fahrzeug. Den größten prozentuellen Anstieg an Lastkraftwagen konnte man auf der A…7 Gallneukirchen mit 23,4 Prozent messen – ein baldiges Ende der Zunahme ist nicht in Sicht.