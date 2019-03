Initiative der „Krone“: Schulwege sicherer machen!

Viel Verkehr auf der Stiftingtalstraße

Im Grazer Bezirk Ries nutzen viele Kinder und Studenten die städtische Linie 64, um zu ihrer Bildungseinrichtung zu kommen. Diese Buslinie fährt auf ihrem Weg durch halb Graz (sieben Bezirke) zahlreiche Schulen und Universitäten an. An der Haltestelle „Schmied König“ liegt aber einiges im Argen, hier kommen die Stiftingtal- und die Schafttalstraße zusammen. Viele Autofahrer und auch Lkw-Lenker nutzen diese Straße, um dem Verkehr auf der Riesstraße zu entgehen.Ausgewiesen ist die Straße an dem Punkt zwar als 50er-Zone, im Morgenverkehr wird dieses Tempo aber allzu oft „ausgedehnt“. Das Fatale: Weder rechts noch links befindet sich hier ein Gehsteig, weshalb Kinder und Studenten (ein Wohnheim liegt genau gegenüber der Haltestelle) auf der Straße herumlaufen müssen. Heikle Szenen sind tagtäglich vorprogrammiert, Maßnahmen sind dringend erforderlich.