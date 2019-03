Glücksspiel-Mafia casht jährlich 108 Millionen €

900 illegale Automaten in Oberösterreich

Rund 10.000 Euro wirft ein Gerät monatlich ab. „Wir vermuten, dass in Oberösterreich rund 900 illegale Automaten stehen. In einem Jahr sind das 108 Millionen Euro, die vorbei an der Steuer gecasht werden“, führt Gert Schmidt von „Spieler-Info“ im offenen Brief an die Politik an.