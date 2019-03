Ums liebe Geld werden wieder Geheimnisse gemacht

Schichtbetrieb für Ärzte droht

Warum die Heimlichtuerei? Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Spitalsträgern und Ärzten – natürlich geht’s einmal mehr ums liebe Geld. Dem Vernehmen nach haben die Betriebsräte in den Spitälern die Betriebsvereinbarungen gekündigt – was zur Folge hat, dass in Spitälern ein Schichtbetrieb der Ärzte droht – was in der Praxis aber kaum umzusetzen wäre (und was in Ordensspitälern angeblich bereits angekündigt worden sein soll).