Winzer Wedelcup: Genuss mit Wein & Schnee

So einfach können Sie Ihre Chance ergreifen

Die „Krone“ verlost für diesen einzigartigen Event insgesamt 40 VIP-Karten: Jeweils 10 mal 2 für Freitag (5. April) und Samstag (6. April). Wer in den Genuss von zwei Karten kommen will, sollte bis spätestens Donnerstag, 28. März (12 Uhr), eine Mail an gewinnspiel.tirol@kronenzeitung.at schicken. Kennwort: Winzer-Wedelcup. Bitte den bevorzugten Termin – Freitag oder Samstag – sowie die Telefonnummer angeben. Informationen zum Event und zum Skigebiet auch unter www.skioptimal.at