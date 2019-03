Warum wollen Sie nicht schweigen, Herr Kardinal?

An Prostatakrebs erkranken jährlich 5000 Männer, aber es sterben auch 1100 Menschen jährlich an den Folgen. Hat ein so gläubiger Mensch wie Sie auch Angst davor?

Für mich ist es insofern nicht so dramatisch, weil ich 74 bin. Für eine junge Mutter ist eine Krebsdiagnose viel dramatischer. Ich muss ehrlich sagen, dass ich keine Angst empfinde. Ich sage das jetzt ganz naiv: Ich bin offen für beides. Ich freue mich, wenn ich geheilt werde, und ich freue mich, wenn ich früher oder später zum lieben Gott in das ewige Leben gehen kann. Es ist eigentlich eine Win-Win-Situation.