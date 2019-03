SPÖ Niederösterreich boykottiert die Bundespartei

SPÖ-Querschüsse aus Langenzersdorf

Auch Querschüsse aus Niederösterreich sind in der SPÖ keine Seltenheit. Erst Anfang März sorgte die Ortsgruppe Langenzersdorf für Kopfschütteln, als sie auf ihrer Facebook-Seite Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) dafür verantwortlich machte, dass der in Syrien gefasste mutmaßliche IS-Kämpfer Azad G. „unbehelligt von Wien aus in den Krieg ziehen“ konnte. Fakt ist, dass das Ein- und Ausreise-Wirrwarr rund um Azad G. in den Zeitraum 2014/15 fiel - also noch lange vor Kickls Amtsantritt.