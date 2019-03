Misshandlung: Letzter Akt im Pflegeheim-Skandal

„War so blöd, das zu glauben“

Wie konnte das sein? „Wir sind alle blauäugig gewesen“, so ein ehrenamtlicher Helfer zur „Krone“: „Obwohl ich mich oft über Vorkommnisse wunderte, dachte ich nie an Böses.“ Was waren diese Vorkommnisse? „Ich sah die Beschuldigten wehrlose Frauen in Rollstühlen herumschieben, die Heimbewohnerinnen trugen kurze Röcke, Netzstrümpfe, ihre Gesichter waren stark geschminkt und sie hatten brennende Zigaretten im Mund. Wenn ich mich erkundigte, was das solle, wurde mir erklärt, die alten Damen hätten früher ein ausschweifendes Leben geführt. Deshalb bereite es ihnen Freude, manchmal sexy hergerichtet zu werden. Und ich war so blöd, das zu glauben.“