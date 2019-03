Morddrohung gegen May von Anti-Brexit-Initiatorin?

"I‘d shoot her point blank“

Dass die Initiatorin mit Herzblut und vielen Emotionen bei der Sache ist, lässt auch ein von ihrem Facebook-Account verfasster, äußerst unpassender Sager vermuten, der laut „Guido Fawkes“ an Premierministerin May gerichtet war: „I‘d shoot her point blank (...) in the name of patriotism“, soll sie - so die Website, die von dem rechtspolitischen Blogger Paul Delaire Staines betrieben wird -, verlautbart haben. Zu Deutsch: „Ich würde sie aus nächster Nähe erschießen“. Abschließend merkt sie an: „Im Namen des Patriotismus.“