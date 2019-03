Leistbares Wohnen und Lebensqualität

Das Burgenland ist als Heimat verlockend. Im Bundesländervergleich sind die Wohnpreise am günstigsten, wie Studien bestätigen. Laut Statistik Austria sind auch die Mieten am niedrigsten. Die 2018 beschlossene Wohnbauförderung Neu hat das Land noch attraktiver gemacht. Die Ziele: leistbares Wohnen in hoher Qualität - und Ressourcen sparen. Ebenso wichtig sind Anreize für die Revitalisierung der Strukturen, um etwa aus leer stehenden Lagerhallen einen modernen Wohnkomplex zu schaffen. Ein aktuelles Beispiel betrifft das ehemalige Gebäude der Sozialversicherungsanstalt der Bauern in zentraler Lage in Eisenstadt.