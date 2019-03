Dubai-Scheich dankt Neuseeland für Anteilnahme

Er postete am Freitagabend ein Foto des Burj Khalifa - des höchsten Gebäudes der Welt - in Dubai, auf dessen Fassade ein Bild von Ardern gebeamt worden war, das zeigt, wie die neuseeländische Politikerin in einem schwarzen Hijab eine Trauernde vor der Kilbirnie-Moschee in Wellington umarmt. Darüber waren - auf Englisch und Arabisch - das Wort Friede eingefügt.