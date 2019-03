Bruce Willis sagt zum dritten Mal „Ja“

Er ist TV-Zusehern vor allem als harter Actionheld in Hollywood-Blockbustern bekannt: Als New Yorker Polizist John McClane setzt er in „Stirb langsam“ Alan Rickmans finsteren Machenschaften ein Ende, im Katastrophenfilm „Armageddon“ opfert er sein Leben für das Glück seiner Filmtochter Grace (Liv Tyler). Dass er auch im wahren Leben ein großes Herz zu haben scheint, beweist er nun Ehefrau Emma Heming: Die beiden haben nach zehn Jahren ihr Ehegelöbnis erneuert!