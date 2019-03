Beim Zusammenstoß auf Piste am Kopf verletzt

Derzeit herrscht aufgrund der hervorragenden Schneebedingungen und des Traumwetters in vielen Skigebieten noch Hochsaison. Die Folge ist, dass es teilweise eng auf den Pisten ist und dadurch immer wieder zu Unfällen kommt. So etwa am Freitag, wo im Skigebiet von Sölden (Bezirk Imst in Tirol) zwei Skifahrer zusammenkrachten. Ein 56-jähriger Deutscher zog sich dabei Kopfverletzungen zu.