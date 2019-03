Video: Tesla-Autopilot steuert auf Hindernis zu

Fahrer wiegt sich in falscher Sicherheit

„Das Verhalten des Systems ändert sich dramatisch zwischen Software-Updates“, so der anonyme Reddit-Nutzer weiter. Dadurch wiege sich der Fahrer in falscher Sicherheit, der oftmals vergesse, dass er weiterhin die Aufmerksamkeit auf die Straße richten muss. „Das liegt in der menschlichen Natur: Wenn etwas 100 Mal funktioniert hat, muss es auch beim 101. Mal noch funktionieren.“