Zu viele Kekse im Mund: Britin stirbt wegen Scherz

Eine junge Britin ist gestorben, weil sie ausprobieren wollte, wie viele Kekse auf einmal in ihren Mund passen. Die 24-jährige Bethan Gaskin bekam schließlich keine Luft mehr und kollabierte in ihrem Badezimmer. Ihre Familie entdeckte ihre Notlage viel zu spät. Die Mutter einer Tochter starb schließlich an einem Herzanfall.