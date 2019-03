HALBFINALE! Vienna Capitals und KAC sind durch

Die Ergebnisse:

Viertelfinale (best of seven) - 5. Spiele:

spusu Vienna Capitals - HC Orli Znojmo 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Wien, 4300 Zuschauer

Tore: Großlercher (2.), Romig (22.), Holzapfel (32., 59./PP), Peter (40.) bzw. Oscadal (53.)

Strafminuten: 13 bzw. 17

Endstand in der Serie: 4:1



KAC - HCB Südtirol 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Klagenfurt, 4203 Zuschauer

Tore: Fischer (30.), Comrie (39.), Neal (40.), Witting (49.), Kozek (60.) bzw. Deluca (5./PP), Bernard (26.), Blunden (49.)

Strafminuten: 4 bzw. 8

Endstand in der Serie: 4:1



Moser Medical Graz 99ers - EHC Liwest Black Wings Linz 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Graz, 4126 Zuschauer

Tore: Loney (12.), Ograjensek (13.) bzw. Lebler (1.), DaSilva (19./PP), Schofield (28.)

Strafminuten: 8 bzw. 18

Stand in der Serie: 3:2

Nächstes Spiel am Sonntag in Linz



Fehervar AV19 - Red Bull Salzburg 2:1 n.V. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Szekesfehervar, 3200 Zuschauer

Tore: Caruso (6.), Harty (66.) bzw. Gazley (19./SH)

Strafminuten: 12 bzw. 10

Stand in der Serie: 2:3

Nächstes Spiel am Sonntag in Salzburg