Demos gegen Urheberrechtsreform in ganz Europa

Aktuell finden in ganz Europa Demonstrationen gegen die vom EU-Parlament geplante Urheberrechtsreform statt. Ihren Höhepunkt wird die Kampagne am Samstag mit Kundgebungen in rund 20 Ländern erreichen. Allein in Deutschland sind mehr als 40 Demos geplant. Auch in Wien, Salzburg und Innsbruck finden Samstagnachmittag Kundgebungen unter dem Motto „Save your Internet“ statt.