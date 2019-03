Schock: Fußballer muss auf Feld reanimiert werden

Riesen-Schock beim Landesliga-Ost-Reserve-Spiel zwischen Bad Leonfelden und Dietach. Da sackte in der 70. Minute Dietachs Gurnoor Misson plötzlich bewusstlos zusammen und musste am Spielfeld wiederbelebt werden. Bis zum Eintreffen des Notarztes übernahm Schiri Mario Kerschbaumer, der Sanitäter ist, die Wiederbelebung und wurde so wohl zum Lebensretter.