May droht Unterhaus mit „No-Deal-Brexit“

Die britische Premierministerin Theresa May erhöht im Tauziehen um den Brexit den Druck auf das Unterhaus. In einem Brief droht sie den Abgeordneten mit einem ungeregelten Austritt aus der Europäischen Union am 12. April. Die Petition, die einen Verbleib in der EU fordert, haben indes schon mehr als 3,6 Millionen Briten unterzeichnet.